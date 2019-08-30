Стартовал эксперимент по переходу российских госорганов на "облачную" платформу

В России начинается эксперимент по переводу информационных систем государственных органов на «облачную» платформу.

Правительство одобрило эксперимент по переводу на единую «облачную» платформу информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, сообщает «Парламентская газета».

Эксперимент продлится до 30 декабря 2020 года, в нем примут участие Минкомсвязь, Минтруд, Минюст, Государственная фельдъегерская служба, Федеральная таможенная служба, Ростехнадзор, Росгвардия, Росархив, Росимущество и Фонд социального страхования.

Планируется, что находящаяся в «облаке» информация будет ежедневно копироваться на резервный материальный носитель, который будет храниться 30 дней.