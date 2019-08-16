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16 августа, пятница

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15 августа, четверг

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Беспроводной комфорт

Технологии
17:47, 16 августа 2019

// фото: Jacek Sopotnicki / imageBROKER.com / Global Look Press
// фото: Jacek Sopotnicki / imageBROKER.com / Global Look Press

Путаться в проводах от наушников уже не модно, не говоря уже о том, что это неудобно. Они стали неотъемлемой частью жизни горожанина наряду с портмоне, солнечными очками (а в это лето можно к этому списку прибавить зонт).

Наушники спасают от ненужной информации в суете большого города, поднимают тонус в спортзале, помогают расслабиться в дороге. Sobesednik.ru поискал лучшие решения на многообразном рынке этой продукции.

Apple AirPods

За основу наушников взята стандартная гарнитура, входящая в базовый пакет любого айфона, просто без проводов. То есть совсем... Добавьте к этому миниатюрный размер и легкий вес — эти, казалось бы, конкурентные преимущества часто пугают потенциальных покупателей. Людям кажется, что такой гаджет очень просто потерять. Но если не пренебрегать кейсом, который играет также роль аккумулятора, то никуда они не денутся. Из прикольных «фишечек» — если один наушник вытащить из уха, то воспроизведение музыки ставится на паузу.

Sony WF-1000XM3

Миссия Sony WF-1000XM3 — «только музыка и ничего лишнего». Sony в принципе славится именно высоким качеством звука по сравнению с «одноклассниками». В этой новинке (а старт продаж начался всего пару дней назад) разработчики сконцентрировались не только на внутреннем, но и внешнем звуке, разработав уникальную технологию подавления шума: всё, чтобы меломаны остались наедине с любимым треком и в шуме мегаполиса, и неподалеку от турбины самолета.

По сравнению с аскетичными Apple эти наушники выглядят очень премиально: стильный чехол, одна зарядка которого обеспечивает шесть часов автономной работы, оригинальный дизайн, достаточно крупный размер. Фишка этого гаджета — режим Quick Attention — позволяет общаться, не снимая наушников. Прикоснувшись к сенсорной панели на левом наушнике, можно снизить громкость, когда вам нужно услышать объявление или заказать напиток.

Motorola VerveRider

Здесь как раз есть опция для «потеряшек» — затылочная дужка, которая как раз многим кажется неудобной, потому что лежит на шее. В эту дужку вмонтированы ёмкие аккумуляторы, имеются и кнопки, которыми можно отрегулировать громкость и ответить на звонок. Но главной особенностью устройства является поддержка aptX — специального профиля, благодаря которому музыка передается без особых потерь в качестве. Модель не новая, но в серии Motorola пользуется стабильной популярностью. Также считается, что ее выбирают спортивно-ориентированные пользователи.

Pioneer SE-MJ553BT

Внешне совсем не изысканная, но достаточно дорогая модель, которая собирает массу критических комментариев из-за того, что заряжать ее нужно целых четыре часа. Зато на выходе вы имеете по два мощных динамика в каждое ухо при весе всего 170 граммов, что достигнуто в том числе за счет сокращения диаметра мембран. Еще один плюс — 15 часов беспрерывной работы. А при внешней простоте можно вписать в «фишечки» и то, что наушники удобно складываются и поддерживают подключение сразу к нескольким устройствам.

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// фото: Jacek Sopotnicki / imageBROKER.com / Global Look Press

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