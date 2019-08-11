В рекламе протестов на Youtube увидели вмешательство в дела России

Роскомнадзор направил Google требование принять меры против рассылки уведомлений о несогласованных властями РФ митингов.

По данным ведомства, информация о несанкционированных протестах распространяется в том числе через рекламные инструменты принадлежащего Google видеохостинга Youtube.

Роскомнадзор требует ограничить такие возможности. Если же рассылки такого рода будут продолжатся, организация расценит вмешательство в дела России, враждебное воздействие и воспрепятствование проведению выборов, передает RT.