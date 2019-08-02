Apple перестанет отправлять аудиозапросы пользователей своим партнерам

Комания Apple заявила о приостановке контроля качества своего голосового помощника Siri, сообщают «Ведомости».

Данное решение было принято в связи с публикацией в газете The Guardian, где компанию обвинили в передаче своим партнерам конфиденциальных данных пользователей. В частности информацию об интимной жизни или медицинских диагнозах.

В компании оправдываются тем, что подрядчики получали менее 1% всех голосовых запросов исключительно в анонимном формате, без привязки к аккаунтам пользователей. Тем не менее было решено приостановить работу с подрядчиками и подготовить программное обновление, которое позволит пользователям самостоятельно решать, хотят ли они участвовать в повышении качества распознавания Siri.

Ранее обвинения в прослушке своих пользователей получали другие подобные сервисы: Google Assistant и Amazon с его голосовым помощником Alexa.