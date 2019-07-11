Перегрев и неисправные аккумуляторы могут привести к взрыву смартфона

В Роскачестве рассказали, как уберечься от взрыва смартфонов и прочих устройств.

Как сообщает «РИА Новости», самыми распространенными причинами инцидентов с телефонами и ноутбуками являются заводской брак, старение и перегрев. Угрозу представляют широко распространенные литий-ионные аккумуляторы – их перегрев может привести к взрыву. Отмечается, что из-за перепада температур внутри устройства вырабатывается газ, усиливающий давление на оболочку, в результате чего аккумулятор может дать течь.

Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют пользоваться только фирменными зарядными устройствами. Помимо этого, основные рекомендации по использованию устройств таковы: нельзя допускать перегрев телефона или носить его в заднем кармане; не рекомендуется пользоваться гаджетом при активных занятиях спортом; не стоит запускать энергоемкие игры и приложения во время зарядки, так как в этом случае нагрузка на аккумулятор удваивается.

Если аккумулятор деформировался, следует сразу же отказаться от использования гаджета, поскольку это указывает на опасные химические процессы, которые могут привести к взрыву. В случае возгорания следует выдернуть зарядку из розетки, не прикасаясь к гаджету, после чего перекрыть к нему доступ кислорода.