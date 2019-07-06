Рогозин допустил использование списанные боевых ракет для запуска спутников

Выводимые с дежурства боевые ракетные комплексы могут быть использованы для запуска на орбиту спутников.

Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на брифинге по итогам посещения Красноярского машиностроительного завода в субботу, 6 июля, передает «Интерфакс». По словам Рогозина, проект уже обсуждается с Минобороны.

Глава Роскосмоса отметил, что для этих целей, в частности, может быть использована межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода». Рогозин также подчеркнул, что при создании ракет нужно закладывать технологию полного жизненного цикла — «от цифрового проектирования и постановки на производство до утилизации с максимальной пользой».