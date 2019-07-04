В работе Facebook и Instagram произошел сбой, длившийся более 10 часов

Facebook и Instagram сообщили об устранении проблем, которые привели к сбоям в работе социальных сетей.

Согласно сервису Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, вечером в среду, 3 июля, у пользователей по всему миру возникли проблемы при работе в социальных сетях Instagram и Facebook и мессенджере WhatsApp.

При этом сбои наблюдались в Греции, Италии, Португалии, Великобритании, Германии, Франции, Польше, Нидерландах, Малайзии, Китае и США, а также на территории России — в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

В течение более чем десяти часов 86% жаловались на невозможность загрузить картинки, у 8% возникли те же проблемы с новостной лентой, а еще 4% испытывали трудности со входом в соцсети.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на микроблоги Facebook и Instagram в Twitter, к настоящему моменту все неполадки устранены.

«Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями при загрузке или отправке изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема устранена, мы должны быть доступны на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении Facebook.