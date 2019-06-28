"Раздевающее" женщин на фото приложение закрыли из-за большого спроса

Создатели проекта DeepNude, с помощью искусственного интеллекта «раздевавшего» людей на снимках, объявили о его закрытии.

Такое решение разработчики приняли спустя всего четыре дня после того, как приложение стало доступно для скачиваний.

Отмечается, что проект DeepNude заработал 23 июня: приложение предлагало пользователям загрузить фотографию человека, на которой после обработки с помощью искусственного интеллекта исчезала одежда.

При этом обратившие внимание на сервис издания Motherboard и The Verge указывали, что программа работала лишь с женскими фотографиями высокого качества. По мнению авторов статей, эту функцию злоумышленники легко могли использовать для шантажа.

«Мир еще не готов к DeepNude», — написали разработчики приложения в Twitter, объявив о его закрытии и добавив, что не подозревали, каким большим окажется спрос на их программу.

Ранее в одном из интервью разработчик программы пояснил, что создал ее как раз в надежде на изучение алгоритмов создания фейков и активизацию борьбы с поддельными изображениями.