YouTube не будет запрещать нарушителям проводить прямые трансляции

Видеосервис YouTube смягчил систему наказаний для блогеров, нарушивших правила сервиса.

Об этом сказано в официальном блоге YouTube. Разработчики уточняют, что раньше блогеры, которые впервые нарушили правила хостинга, на три месяца лишались возможности проводить прямые эфиры. Теперь такие пользователи будут получать лишь уведомление о нарушении правил пользования хостингом.

Наказания при последующих двух нарушениях не изменятся. В случае, если блогер второй раз нарушил правила сервиса, он не сможет добавлять ролики в течении двух недель. Третье нарушение повлечет за собой блокировку аккаунта на 90 дней.

Новые правила вступят в силу с 25 февраля.