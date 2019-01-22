WhatsApp урезал до пяти круг получателей одинаковых сообщений

Мессенджер WhatsApp запретил пользователям отправлять одно и то же сообщение более чем пяти людям или группам.

Об изменении функции Forward агентство Reuters узнало от вице-президента WhatsApp по коммуникациям Виктории Грэнд. «Сегодня мы устанавливаем лимит в пять сообщений по всему миру», – сказала она.

21 января WhatsApp планировал выпустить необходимое обновление. Оно будет доступно сначала пользователям системы Android, а затем и iOS.

В июле прошлого года мессенджер уже ограничивал число людей или групп, которым можно переслать одно и то же сообщение. Их было 250, а стало всего лишь 20. В Индии это количество сократили до пяти. Такое решение приняли после того, как там линчевали нескольких человек, которых заподозрили в рассылке по WhatsApp фейковых сообщений о похищении детей.

Отметим, что мессенджером WhatsApp, принадлежащим компании Facebook, пользуются около 1,5 млрд человек по всему миру.