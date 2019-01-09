Хранить данные по "закону Яровой" предложили на оборудовании РФ

Минкомсвязи предложило хранить данные по «закону Яровой» на оборудовании отечественного производства.

Соответствующий проект постановления правительства ведомство разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве считают необходимым обязать операторов связи хранить данные пользователей – тексты, аудиозаписи, видео и т.д. – на отечественном оборудовании.

Предполагается, что это защитит информационную инфраструктуру России от внешнего вмешательства «в условиях антироссийского санкционного режима, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования».

Если проект Минкомсвязи примут, то новые правила заработают через 180 дней после официального опубликования документа.

Напомним, нормы закона, разработанного депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, вступили в силу летом 2018 года. Операторы связи и интернет-провайдеры теперь обязаны в течение полугода хранить всю информацию, передаваемую интернет-пользователями, и отправлять ее спецслужбам по их запросам. По данным Reuters, операторы связи РФ вынуждены использовать иностранное оборудование для хранения огромного массива данных, поскольку в России этого оборудования пока не хватает.