ВЦИОМ создаст "коммуникабельного" робота для проведения опросов

ВЦИОМ планирует развить собственного робота для проведения опросов до уровня голосового помощника «Алиса».

Как сообщил агентству городских новостей «Москва» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, в 2019 году центр намерен продолжить развитие практики телефонных опросов с помощью усовершенстованного робота.

«Вот мы хотим часть наших опросов проводить через робота. В этом году мы попробовали — были очень короткие опросы, три-четыре вопроса. Но мы хотим эту практику расширять, сделать робота более умным, коммуникабельным — на уровне "Алисы" компании "Яндекс"», — рассказал глава ВЦИОМ.

По словам Федорова, большинство граждан предпочитают прекратить разговор почти сразу после того, как понимают, что с ними говорит робот. Однако задачей центра в новом году будет усовершенствовать данную технологию.

«Чтобы вы, общаясь с нашим роботом, давали те ответы, которые считаете нужными, а не бросали трубку», — пояснил социолог.