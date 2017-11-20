ФАС не нашла нарушения закона в ценах на iPhone X

В центре внимания
Card image cap
Герман Стерлигов: В этом году голосовал впервые, хоть и было противно
Как живет семья незрячих, у которых пытались отнять родную дочь
Виновные в отравлениях школьников продолжают зарабатывать на госзакупках

Новости дня

26 августа, воскресенье

[16:05]Россиянам не дали потрогать танк "Армата" на форуме "Армия-2018"
[15:55]Источник опроверг данные об обращениях Абрамовича в банки для продажи "Челси"
[15:36]В результате ДТП на МКАД в районе Красногорска пострадал один человек
[15:33]Сергея Удальцова госпитализировали утром из спецприемника
[15:11]Жителей столичного региона предупредили о возможных природных пожарах
[15:01]Медики заявили, что Ротару не узнавала людей после обморока
[14:44]Екатерина Тудегешева обвинила федерацию сноуборда в развале этого спорта в РФ
[14:02]Представитель Ротару рассказал о проблемах певицы с давлением
[14:02]Сенатор Совфеда призвал Бога "принять темную душу" Джона Маккейна
[13:13]В грузинском кабмине рассказали о дальнейших планах в отношениях с Россией
[13:02]Пожарные локализовали пожар в Королеве на площади 300 кв. м
[12:29]СМИ сообщили об экстренной госпитализации Софии Ротару в Уфе
[11:45]В подмосковном Королеве привлекли вертолеты для тушения жилой многоэтажки
[11:23]Екатеринбургский "Урал" хочет "подписать" Месси и Погребняка
[11:11]Проезд к десяткам населенных пунктов в Приморье нарушен из-за ливней
[10:47]Ученые назвали лучшую диету для уменьшения талии
[10:32]Представитель Абрамовича назвал спекуляцией слухи о продаже "Челси"
[09:39]На юго-востоке Москвы задержали приезжего с сотней граммов гашиша
[09:12]500 человек эвакуировали из крупнейшего ТЦ Екатеринбурга из-за пожара
[09:02]Трое пострадал при столкновении авто с разводным мостом в Питере
[08:35]В США скончался вокалист пост-хардкор группы We Came As Romans
[08:20]График движения поездов на Курской ветке МЖД изменят из-за ремонта путей
[07:51]Массимо Каррера заявил об адаптации "Спартака" к его требованиям
[07:22]Сошедший с рельсов трамвай врезался в ограждение на востоке Москвы
[07:14]Сенатор Джон Маккейн скончался от рака мозга в возрасте 81 года

25 августа, суббота

[15:50]Полиция не назвала причин задержания Навального во дворе его дома в Москве
[15:35]Трое митингующих в честь "демонстрации семерых" задержаны в центре Москвы
[15:15]В Бельгии изъяли 2 тонны кокаина в брикетах с логотипом "Единой России"
[14:37]МВД задержало четверых москвичей, незаконно обналичивших 1 млрд рублей
[14:00]Бастующие заключенные "Владимирского централа" не высказали требований
[13:42]Disney и Marvel приостановили работу над новыми "Стражами Галактики"
[13:01]Неизвестные подожгли мусорный полигон "Аннино" в Московской области
[12:29]Под Москвой выясняют обстоятельства смерти ребенка под колесами авто
[11:39]Власти рассмотрят заявку о митинге Навального в центре Москвы 9 сентября
[10:46]Заключенных ярославской ИК-1 заподозрили в публикации нового видео пыток
[10:28]В Минобороны РФ ожидают провокации США с применением химоружия в Сирии
[09:22]Меркель с помощью бинокля осмотрела военную базу РФ в Южной Осетии
[09:02]Кокосовое масло назвали "чистым ядом" и самым вредным из продуктов
[07:54]Bloomberg: США пригрозили РФ ударить по Сирии из-за применения химоружия
[07:17]Москвичам пообещали сухую погоду и 26-градусную жару 25 августа
Как воспользоваться новыми льготами на уплату налога на имущество
Кто поможет собрать ребенка к 1 сентября?
Есть альтернатива: как выжать из яблок максимум пользы
Как распознать поддельные лекарства
Как различить картофель молодой, ранний и свежий?
Десять фраз, которые выдают некомпетентного руководителя
8 правил дольщика, принимающего у застройщика квартиру в новом доме
Шесть советов о том, как помочь ребенку пережить развод родителей
Семь "умений" обычной микроволновки, о которых знают не все
Как поднять самооценку за 10 шагов: советы психолога

ФАС не нашла нарушения закона в ценах на iPhone X

Технологии

ФАС проверила цены на iPhone X, не усмотрев в них признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает ТАСС. ФАС отреагировала на заявление гражданина, усмотревшего в высоких ценах на продукцию Apple нарушение антимонопольного законодательства РФ, однако ведомство не нашло ничего противозаконного. Пресс-служба ФАС выступила с соответствующим заявлением: «ФАС России проверила доводы, изложенные в жалобе гражданина на возможное нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в координации дистрибьютором модели смартфона Apple iPhone X 256 GB экономической деятельности ресселлеров этой модели».

По мнению антимонопольного ведомства, выход каждой новинки от Apple провоцирует повышение спроса, которое часто превышает предложение, отчего цены на продукцию возрастают.

поделиться:



Политика
Путин назначил Бабича послом РФ в Белоруссии вместо Сурикова
Сенатор Совфеда призвал Бога "принять темную душу" Джона Маккейна
В грузинском кабмине рассказали о дальнейших планах в отношениях с Россией
Сенатор Джон Маккейн скончался от рака мозга в возрасте 81 года
Общество
Избиения заключенных в ИК-1 в Ярославле: еще один случай
Россиянам не дали потрогать танк "Армата" на форуме "Армия-2018"
Сергея Удальцова госпитализировали утром из спецприемника
Жителей столичного региона предупредили о возможных природных пожарах
Колумнисты
Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Киноиндустрия изо всех сил ублажает эрогенно-патриотические зоны чиновника, чтобы он оставил ее в покое. Но чиновник у нас нынче слишком любвеобильный

Avatar

Скворцова
Елена

обозреватель

РПЦ вновь проявила себя так, словно это она хозяйка в светском государстве, а весь Сергиев Посад – это ее монастырь и жители – всего лишь безгласные послушники

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Сегодня Россия живет без новостей, и большинство понимает, что эта имитация жизни кончится таким «бенцем», по сравнению с которым дефолт покажется праздником


Культура и ТВ
Мединский гордится долей российского кино, но молчит об убытках?
Disney и Marvel приостановили работу над новыми "Стражами Галактики"
"Матч ТВ" рассказал о промо, баттле и трансляциях матча "Зенит" – "Спартак"
Планы на выходные: итальянская живопись, Oxxxymiron и Хоакин Феникс
Шоу-бизнес
Чужие песни и срывы концертов: полная история скандалов Лаймы Вайкуле
Медики заявили, что Ротару не узнавала людей после обморока
Представитель Ротару рассказал о проблемах певицы с давлением
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Софии Ротару в Уфе

Здоровье
Радикальное лечение изжоги снижает риск развития рака пищевода
Кокосовое масло назвали "чистым ядом" и самым вредным из продуктов
Маммограммы могут быть неэффективны для половины всех пациенток
Ученые случайно нашли лекарство, которое мешает набору лишнего веса
Туризм
Сервис по продаже авиабилетов Sindbad остановил работу из-за долгов
В 4 раза выросло число россиян, желающих получить убежище в Израиле
Фестиваль Таиланда – 2018 в парке "Сокольники": фоторепортаж
Глава Ростуризма предложил разгрузить маленькие города Европы за счет России
Авто
Сдавать на права и таксовать в карпулинге по-новому
"Калашников" создаст электросуперкар, конкурирующий с Tesla
Посети юбилейный Московский автосалон
Несколько человек погибли в серии нападений на полицию Чечни
Недвижимость
Памятка для переселяемых по реновации: есть два года на жалобы
8 правил дольщика, принимающего у застройщика квартиру в новом доме
Первую хрущевку в Москве снесли с помощью технологии "умного" сноса
Обманутые дольщики в Челябинске охраняют стройматериалы у домов
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания

Собеседник 2019г
подписка -20%!
Репортаж со съемок "Голоса 60+": участники пьют корвалол и пустырник
Крайняя мэра. Арестована недвижимость бывшей супруги Владимира Путина
Проехать пост ДПС "Кущевский" – и остаться на свободе: репортаж
"Левиафан" Максима Топилина. Какой плацдарм ждет министра в Териберке
Сергей Мавроди умер, но дело МММ живет в Сети – под его именем
Герман Стерлигов:
В этом году голосовал впервые, хоть и было противно
Анна Фроловцева:
Испытываю чувство вины перед своим сыном
Агата Муцениеце:
Планируем повенчаться, просто не успеваем это сделать
Юрий Лоза:
Надо опустить культуру до уровня Шнура
"Спасать должно государство!" Иосиф Кобзон о борьбе с раком


Яну Кошкину в Турции атаковали пьяные туристы из России
Наташа Королёва сорвала съемку шоу Малахова из-за трений с Николаевым
Фабрика правильного кино. Мединский пытается поставить киноиндустрию под контроль
"Третья жена Евгения Меньшова не пускала близких к нему в хоспис"
"Променял семью на похоть": Бузова о разводе Дакоты и Соколовского

Администрация ямальского села заказала граффити за 1,4 млн
Чужие песни и срывы концертов: полная история скандалов Лаймы Вайкуле
Научил ли чему-то дефолт 1998-го?
Пять признаков того, что ваш новый работодатель – мошенник
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила россиянину свой портрет