ФАС не нашла нарушения закона в ценах на iPhone X

ФАС проверила цены на iPhone X, не усмотрев в них признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает ТАСС. ФАС отреагировала на заявление гражданина, усмотревшего в высоких ценах на продукцию Apple нарушение антимонопольного законодательства РФ, однако ведомство не нашло ничего противозаконного. Пресс-служба ФАС выступила с соответствующим заявлением: «ФАС России проверила доводы, изложенные в жалобе гражданина на возможное нарушение антимонопольного законодательства, которое выразилось в координации дистрибьютором модели смартфона Apple iPhone X 256 GB экономической деятельности ресселлеров этой модели».

По мнению антимонопольного ведомства, выход каждой новинки от Apple провоцирует повышение спроса, которое часто превышает предложение, отчего цены на продукцию возрастают.