Вопрос дня. С помощью геолокации россиян будут искать – или отслеживать?

Эксперты обсудили с Sobesednik.ru инициативу Владимира Путина искать пропавших людей с помощью геолокации.

В четверг, 24 августа, на сайте Кремля появилось поручение президента Владимира Путина к Минкомсвязи, МВД и МЧС разработать предложения о поиске пропавших людей с помощью геолокационных данных их смартфонов.

Предполагается, что добровольцы-спасатели будут взаимодействовать с федеральными ведомствами и получать от них информацию о местонахождении пропавшего человека.

Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев в разговоре с Sobesednik.ru рассказал, что инициатива президента появилась после его встречи с представителями социально ориентированных организаций и волонтеров в Петрозаводске.

— Один из моментов, о которых я говорил [на встрече с Путиным], касался весьма дежурного положения, с которым мы сталкиваемся в ежедневном формате при поисковых мероприятиях: когда теряется человек и у него есть с собой мобильный телефон, закон не позволяет обнаружить этого человека в оперативном порядке. То есть [сейчас вводятся] нормы, которые разрешат сотрудникам полиции запрашивать у бюро технических средств данные о местоположении абонента, — сказал Сергеев.

По его словам, сейчас местоположение человека по данным геолокации можно определить только через длительные процедуры: либо обратившись в суд, либо в случае возбуждения уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство».

— Это совершенно недопустимо для оперативных нужд поисковых мероприятий. Предположим, если человек пропал в природной среде, он не сможет ждать все это время, пока эти формальности будут улажены, — отметил Сергеев.

Второй проблемой, по словам руководителя «Лизы Алерт», является то, что формальности, требуемые для разрешения поиска человека по геолокации, не будут улажены даже в случае суда или уголовного дела:

— Сотрудник полиции, представляя все трудозатраты, просто не будет этого делать, у него еще куча дел. Предложение звучало: как минимизировать, упростить эти процессы или сделать обязательным определение местоположения пропавшего в том случае, если заявление в полицию есть или если сам пропавший обращается в экстренную службу 112. На сегодняшний день, если поступает звонок в 112, понять, где именно находится абонент, служба не может. Это касается не только пропавших, но и людей, которые, например, ехали по трассе и попали в аварию.

Руководитель "Лиза Алерт" Григорий Сергеев считает, что инициатива Путина поможет быстрее находить людей Фото: Стоп-кадр видео "ВКонтакте"

Кроме того, как утверждает Сергеев, экстренные службы не обладают достаточным количеством данных, которые помогут определить местоположение человека:

— Сеть GSM предполагает возможность более точного определения местоположения. Мы проконсультировались с некоторыми операторами мобильной связи и рассчитываем на то, что определение местопложения будет на несколько ином уровне после поручения президента, — сказал руководитель «Лизы Алерт».

Он отметил, что у самой «Лизы Алерт» нет таких инструментов, которые помогли бы определить местоположение человека с помощью данных геолокации:

— Когда заблудившийся в лесу человек звонит по мобильному телефону и мы подключаем ему опции к тарифу, с помощью которых можно с другого телефона увидеть его местоположение, это упрощает наши задачи, — подчеркнул Сергеев. — Но сегодня для того, чтобы определить местопложение в тех регионах, в которых это возможно, требуется целый вертолет. Надо сохранить заряд телефона: пилот вертолета выходит на прямой контакт с «потеряшкой» в лесу, и сам человек наводит на себя вертолет словами. Затем ставится точка, и спасатели забирают оттуда человека. То есть происходит не глобальное поисковое мероприятие, а условно очень короткий процесс.

Во время разговора с Sobesednik.ru Сергеев рассказал, что ехал с поисковой операции: волонтеры искали ветерана войны, который пропал в лесу в Новой Москве с мобильным телефоном.

— Мы его нашли, он живой, но это делали люди, а не техника. Поскольку XXI век на дворе, достаточно странно, что люди с мобильными телефонами умирают в природной среде и в городах и им не успевает прийти помощь, — сказал руководитель «Лизы Алерт». — Пару недель назад такой случай произошел в Истринском районе Московской области — мы нашли человека на восьмые сутки погибшим. И он был с мобильным телефоном.

Интернет-эксперт Антон Меркуров в разговоре с Sobesednik.ru подтвердил, что поиск людей по геолокации — не новаторство:

— Поиск людей по геолокации происходит ровно с того момента, как появилась такая функция у телефона. Операторы предлагают родителям следить за детьми, есть куча приложений, которые позволяют нам добавить друзей и узнать, где они находятся. Идея поиска людей по геолокации, она есть, и их [людей] находят.

При этом Меркуров отметил, что получить доступ к данным о местоположении пропавшего человека сейчас достаточно трудно из-за бюрократических процедур:

— И вот эту вот часть хотят изменить, чтобы упростить возможности поиска пропавшего человека и выдачи данных о его месторасположении, геолокации.

Антон Меркуров уверен: сегодня в России спецслужбам не нужен закон, чтобы следить за гражданами Фото: Стоп-кадр YouTube

По словам Меркурова, такое нововведение никак не повлияет, например, на слежку за россиянами:

— Насколько это упростит слежку, рассуждать глупо в сегодняшнем правовом поле, потому что если человека хотят посадить, [хотят] следить за ним, как с политическими историями было, то никакой закон не нужен, потому что спецслужбы действуют без всякого закона. В России вообще закон не соблюдается, когда дело касается политической движухи. А так, может быть, он действительно поможет искать пропавших людей и облегчит эту процедуру.

Меркуров уверен, что для слежки и прослушки граждан в сегодняшней России фактически «не надо никаких законов»:

— Эфэсбэшники и так за всеми следят — не важно: министры, оппозиционеры, Навальный. За всеми следят без всяких судов, потому что они могут это делать, — утверждает эксперт. — А гражданам нечего бояться, потому что сейчас все судебные процессы показывают, что если гражданин попадает в руки полиции и суда, то ему там в любом случае конец — есть закон или нет закона.

Причину того, что инициатива о поиске человека по геолокации появилась только сейчас, эксперт видит в некомпитентности органов государственной власти:

— Сейчас [Генеральный] прокурор [Юрий] Чайка выступал про мессенджеры в Бразилии (рассказал коллегам из прокурорских служб стран БРИКС о находящемся на рассмотрении в Государственной думе законопроекте, призванном запретить анонимное использование мессенджеров — прим. ред.). Стыдно за прокурора, который не понимает, о чем говорит. И все эти законы про организаторов распространения информации — они стыдные и некомпетентные, — считает Меркуров.

По его мнению, существует еще две причины позднего появления иницативы: во-первых, «все нынешнее законодательство нацелено на защиту интересов Путина и [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева, а не обычных людей», а во-вторых, в России все двигается довольно медленно:

— Какие-то законы, касающиеся интернета, принимать надо быстро. Но в России это тянется годами. Сейчас модная тема — цифровая экономика, но законы будут принимать тогда, когда она будет неактуальна. Будет какая-то другая революция, а в России будут принимать законы про железную дорогу и цифровую экономику, — уверен Антон Меркуров.

Между тем IT-эксперт Александр Красоткин в интервью Sobesednik.ru выразил уверенность, что инициатива о поиске людей по геолокации будет еще одним шагом к слежке за россиянами. При этом он отметил, что инициатива не практически никаких преимуществ власти не даст:

— Если поверхностно, то практически никаких [преимуществ для власти не будет]. Сотовая связь устроена таким образом, что оператор в любой момент знает, где находится клиент. Учитывая современные взаимоотношения государства и операторов, а также уже существующее законодательство, эта информация и так доступна властям, — считает Красоткин.

Причину того, что поиск людей по геолокации предложили только сейчас, эксперт видит в просьбе добровольцев-спасателей:

— Я верю в то, что в конце прошлого месяца «Лиза Алерт» пожаловалась, и вот теперь предложение созрело.

По словам Красоткина, любой дополнительный инструмент, который поможет найти пропавшего человека, пойдет на пользу, «даже если он будет сопряжен с излишней бюрократией; если же удастся обойтись без нее, то будет совсем хорошо»:

— Это, конечно же, дополнительная дыра в безопасности. Но судя по тому, как люди лихо раздают доступы к своим смартфонам всем приложениям подряд, для них ничего принципиально не изменится, — заключил Красоткин в разговоре с Sobesednik.ru.