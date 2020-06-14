Макс Барских и Никита Нагорный отказались выполнять расистское задание в шоу «Comment Out»
При этом гимнаст не отказался написать оскорбительный комментарий под фото Яны Рудковской
Олимпийский чемпион Никита Нагорный и украинский певец Макс Барских приняли участие в новом сезоне провокационного YouTube-шоу «Comment Out».
- В шоу «Comment Out» знаменитые персоны выступают перед дилеммой: выполнить унизительное, оскорбительное или гадкое задание или написать оскорбительный комментарий в Instagram под фото другого популярного человека.
В одном из раундов гимнасту Никите Нагорному выпало задание, в котором человек в наушниках должен был по его губам прочитать слова «чернозем», «уголек», «книга», «рабовладение» и «банан». Аморальность задачи стала понятна, когда в студию пригласили молодого человека, который должен был надеть наушники. Им оказался уроженец Западной Африки с темным цветом кожи.
В противном случае Нагорный должен был написать в аккаунте продюсера Яны Рудковской под последним фото, где она позирует на фоне иномарки: «Я бы прокатился на этой развалюхе. И на порше тоже».
«Вы же слышали все слова в наказании. Это хуже, чем вот это», – оправдывался Нагорный. В итоге он интерпретировал комментарий так, будто обе реплики относятся к разным автомобилям, но ни одна из них не имеет отношения к Яне Рудковской.
«Вы хулиганы, так [про Яну] писать нельзя. Вы посмотрите, какая она девушка потрясающая»
, – сетовал Нагорный, но в итоге опубликовал комментарий.
Макс Барских тоже отказался выполнять наказание:
«Я много живу в Америке и понимаю, насколько это болезненная тема. И наши люди, к сожалению, не знают культуры до конца. Это очень оскорбительно»
, – заявил певец.
Ранее Ксения Собчак оскандалилась на этом шоу, выложив по заданию в Instagram черный квадрат с надписью «Black lives matter», прикрепив фоном трек «Запрещенных барабанщиков» «Убили негра».