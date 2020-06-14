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Макс Барских и Никита Нагорный отказались выполнять расистское задание в шоу «Comment Out»

При этом гимнаст не отказался написать оскорбительный комментарий под фото Яны Рудковской

Олимпийский чемпион Никита Нагорный и украинский певец Макс Барских приняли участие в новом сезоне провокационного YouTube-шоу «Comment Out».

  • В шоу «Comment Out» знаменитые персоны выступают перед дилеммой: выполнить унизительное, оскорбительное или гадкое задание или написать оскорбительный комментарий в Instagram под фото другого популярного человека.

В одном из раундов гимнасту Никите Нагорному выпало задание, в котором человек в наушниках должен был по его губам прочитать слова «чернозем», «уголек», «книга», «рабовладение» и «банан». Аморальность задачи стала понятна, когда в студию пригласили молодого человека, который должен был надеть наушники. Им оказался уроженец Западной Африки с темным цветом кожи.

В противном случае Нагорный должен был написать в аккаунте продюсера Яны Рудковской под последним фото, где она позирует на фоне иномарки: «Я бы прокатился на этой развалюхе. И на порше тоже».

«Вы же слышали все слова в наказании. Это хуже, чем вот это», – оправдывался Нагорный. В итоге он интерпретировал комментарий так, будто обе реплики относятся к разным автомобилям, но ни одна из них не имеет отношения к Яне Рудковской.

«Вы хулиганы, так [про Яну] писать нельзя. Вы посмотрите, какая она девушка потрясающая»

, – сетовал Нагорный, но в итоге опубликовал комментарий.

Макс Барских тоже отказался выполнять наказание:

«Я много живу в Америке и понимаю, насколько это болезненная тема. И наши люди, к сожалению, не знают культуры до конца. Это очень оскорбительно»

, – заявил певец.

Ранее Ксения Собчак оскандалилась на этом шоу, выложив по заданию в Instagram черный квадрат с надписью «Black lives matter», прикрепив фоном трек «Запрещенных барабанщиков» «Убили негра». 

Рубрика: Шоу-бизнес

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