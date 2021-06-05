Украинские пограничники задержали двух россиян, поплывших на отдых в Одессу

Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании двух граждан России, которые переплыли реку Ворскла разделяющую две страны. Они утверждают, что решили отдохнуть в Украине. Одному из них запрещен въезд в страну.

«Россияне рассказали правоохранителям, что собираются доехать до Одессы, чтобы отдохнуть на море», — пояснили в пресс-службе ведомства. Незаконный способ попасть в страну они выбрали из-за коронавирусных ограничений. С собой они взяли только личные вещи и водительское удостоверение.

Сейчас россияне задержаны, по закону Украины им грозит административная ответственность, которую изберет суд.

Также гражданам России будет запрещен въезд в Украину на 10 и 5 лет. Один из двух задержанных уже был лишен возможности посещать страну в 2019 году, когда устроил дебош в аэропорту. Тогда молодой человек оскорблял пограничников и «совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд».