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В поселке Новосибирской области тигрица в цирке повалила дрессировщика на пол

Общество - Происшествия
17:05, 23 мая 2021

В поселке Новосибирской области тигрица в цирке повалила дрессировщика на пол
Скриншот с видео «ВКонтакте»
Скриншот с видео «ВКонтакте»

Цирковой дрессировщик под псевдонимом Максим Орлов  получил две рваные раны после нападения львицы. Уральский передвижной цирк 22 мая выступал в деревне Мошково Новосибирской области, пишет НГС.

Сначала две львицы вышли на сцену и начали играть друг с другом. После одно из животных набросилось на дрессировщика. Когда он и коллеги начали оказывать сопротивление кошке, животное вовсе повалило Орлова на пол.

После оказания медпомощи дрессировщик покинул больницу. Журналистам он пояснил, что львица по имени Вега с детства проявляла характер. 

«Веге пять лет, и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая. После инцидента Вегу отстранили от работы, на арену больше она не выйдет. Мы будем договариваться с зоопарками, чтобы ее поменять на маленького львенка», — объясняет сотрудник цирка.

Пока цирк будет выступать без львов, а агрессивная львица якобы сможет еще выносить потомство.

Рубрика: Происшествия

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Скриншот с видео «ВКонтакте»

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