В Москве охранник выстрелил из сигнального пистолета в ребенка на самокате

Прокуратура Москвы начала проверку после того, как охранник выстрелил в 10-летнего ребенка из сигнального пистолета. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, передает ТАСС.

Как рассказала представитель ведомства, инцидент произошел поздно вечером 14 мая, когда ребенок катался на самокате. «Сотрудник охраны продуктового магазина на улице Паустовского выстрелил из сигнального пистолета в сторону мальчика 2011 года рождения, катающегося на самокате», — сказала Иванова. Она добавила, что ребенок доставлен в больницу для обследования. Уточняется, что мальчик отделался гематомой на руке, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела против 21-летнего охранника, к проверке по факту происшествия подключилась прокуратура.