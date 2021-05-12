В Крыму задержан мужчина, угрожавший взорвать школу для "проверки" силовиков

В Красногвардейском районе Крыма задержали мужчину, который угрожал в социальных сетях взорвать школу для проверки работы спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации правоохранительных органов, мужчина разместил в социальной сети сообщение о том, что «хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей».

Подробностей и комментариев от правоохранительных органов региона пока нет.

11 мая в Казани бывший ученик школы №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек — семеро детей, учительница и сотрудница школы, еще 21 человек ранен. Нападавший задержан. На допросе он назвал себя богом и заявил, что всех ненавидит.

При этом в учебном заведении отметили, что Галявиев был «тихим и неконфликтным» студентом, всегда был «опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц», вскоре ему должна быть назначена психиатрическая экспертиза.

Сегодня пройдут похороны жертв массового убийства. Организацию траурных мероприятий и финансовое сопровождение взяло на себя правительство Татарстана. Тем временем Российский Красный крест объявил о начале сбора средств для помощи пострадавшим.