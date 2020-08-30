Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек

В Ливане продолжают умирать жертвы взрыва в порту Бейрута, пишет Росбалт.

Напомним, взрыв груза на корабельном судне произошел 4 августа. Если 19 августа местный Минздрав говорил о 178 смертельных жертвах взрыва, то сегодня уже известно о смерти 190 человек.

6,5 тысячи человек получили ранения различной степени тяжести. До сих пор три человека числятся пропавшими без вести. Разрушено почти полгорода.

По последним данным, в разной степени пострадали около 50 тысяч домов. 300 тысяч человек остались без крова. До 18 сентября был продлен режим чрезвычайного положения.