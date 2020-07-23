В Украине мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу

Пресс-служба полиции Полтавской области в Украине сообщила, что злоумышленник, который ранее взял в заложники сотрудника полиции, отпустил силовика, а сам скрылся в лесу. Об этом пишет ТАСС.

Установлена личность подозреваемого. Им оказался бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрипник. Он пытался вместе с заложником в машине скрыться от преследования, угрожая взорвать гранату.

Сейчас заложник находится в безопасности и остался невредим. Операция по поимке Скрипника продолжается.

Возбуждены уголовные дела по статьям о захвате сотрудника правоохранительных органов в заложники, посягательстве на его жизнь и незаконном обращении с боеприпасами.

Ранее в эпзод с задержанием заложников произошел в украинском городе Луцке.