В Воронеже волонтер "Единой России" продавала продуктовые наборы для нуждающихся

Активистку волонтерского движения «Единой России» уличили в воровстве и продаже продуктовых наборов, которые предназначались для помощи малоимущим семьям. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж», входящее в холдинг ВГТРК.

Девушка успела проработать волонтером два дня, утверждают в региональном отделении партии. Её имя издание не называет, также отмечая, что обращения в полицию по факту кражи не последовало. «Мы не можем написать заявление от своего лица. Волонтёрский центр работает на базе реготделения "Единой России". Поэтому этот вопрос пока на согласовании. Но в любом случае факт кражи был», — заверяет главный специалист отдела агитации и пропаганды воронежского отделения ЕР Виктория Ватутина.

Продукты 22-летняя девушка продавала с дисконтом через соцсети: сыр и колбасу за 100 рублей, а конфеты за 25. Всего она присвоила 14 пакетов с едой.