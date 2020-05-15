В Москве произошел стихийный митинг мигрантов, торговавших в "Фуд Сити"

На Калужском шоссе в столице полиция разогнала массовый митинг торговцев, которым, как утверждает Telegram-канал издания Baza, повысили арендную ставку на рынке «Фуд Сити».

В сети появился ряд видеозаписей, где полиция пытается разогнать толпу митингующих. По данным «Базы», все началось с решения администрации рынка увеличить стоимость аренды на 2 тысячи рублей. После этого к 30 предпринимателям, пришедшим в администрацию, присоединились их коллеги и число протестующих превысило 100 человек. При этом «КоммерсантЪ» со ссылкой на очевидцев называет цифру в 500 человек.

«Сотрудниками полиции было установлено, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор, участников которого полицейские призвали к соблюдению общественного порядка», — пояснил газете глава пресс-службы московского главка МВД.

При этом ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщает, что силовикам удалось остановить «сход граждан одной из республик Закавказья», требовавших понизить арендную ставку.

Дополнение:

Администрация рынка данные о повышении аренды отрицает, об этом Sobesednik.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора на территории ОРПЦ были сокращены площади для размещения сезонных продуктов … Возникли затруднения с размещением вновь прибывших продавцов, что вызвало недовольство некоторых арендаторов», — говорится в сообщении рынка. При этом там подчеркнули, что было принято решение открыть дополнительные торговые площади, что, как утверждают в пресс-службе, «исчерпало конфликт и удовлетворило возросший спрос на торговые места».