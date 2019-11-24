Лицей Биробиджана перешел на дистанционное обучение из-за болезни 30 детей

Администрация Еврейской автономной области (ЕАО) ввела карантин в лицее № 23 Биробиджана из-за вспышки кишечной инфекции.

Как пишет «Интерфакс», 22 ноября около 30 учащихся лицея № 23 не пришли на занятия из-за кишечной инфекции. Четверо детей были госпитализированы.

«На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по ЕАО глава региона поручил прекратить занятия в лицее № 23 с 24 по 30 ноября», — цитирует агентство сообщение пресс-службы правительства ЕАО. Уточняется, что для лицеистов будет организовано дистанционное обучение.

Прокуратура области ведет проверку по факту произошедшего.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Петербурге более 40 сотрудников ритейлера «Лента» были госпитализированы из-за вспышки кишечной инфекции, которая произошла в центральном офисе компании.