Сотрудники "Ленты" заразились дизентерией от работника, скрывшего заболевание

Источником кишечной инфекции в петербургском офисе «Ленты» стал работник столовой, не сообщивший о том, что болеет.

Об этом рассказала глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, передает «Интерфакс». По ее данным, всего заразились 155 сотрудников компании.

Результаты проверки Роспотребнадзора показали, что сама столовая хорошо оборудована, качество всех используемых в ней продуктов хорошее.

Напомним, вспышка кишечной инфекции произошла в центральном офисе ритейлера на улице Савушкина. В конце прошлой недели сообщалось о сотне пострадавших, 43 человека были госпитализированы. У них диагностировали дизентерию Зонне, нетипированную дизентерию или инфекцию неустановленной этиологии.

«Источником дизентерии Зонне может быть только человек», – пояснила Башкетова. По ее словам, на данный момент в больнице остаются 16 человек.

Приморский суд Петербурга закрыл столовую «Ленты» на 37 суток.