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Два человека погибли и трое пострадали при стрельбе в колледже Благовещенска

Общество - Происшествия
10:26, 14 ноября 2019

19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу по сверстникам.

Как говорится в сообщении регионального управления МВД, инцидент произошел утром в четверг, 14 ноября, в Благовещенске. Отмечается, что первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которым о стрельбе в учебном учреждении сообщил встреченный ими на улице молодой человек.

«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника заблокировали в одной из аудиторий», — сообщили в МВД.

После проведения эвакуации студентов и преподавателей в колледже были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента, который, предположительно, покончил с собой. Еще трое раненых были переданы врачам.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном из хулиганских побуждений. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

В СК уточняют, что выстрелы нападавший производил из охотничьего ружья, которое было зарегистрировано на него.

По данным РИА «Новости», расстрелявший собственный колледж студент ранее подвергался нападкам со стороны сокурсников. «В группе его гнобили… Перестрелку он начал на улице», — рассказал агентству студент, имеющий общих знакомых со стрелявшим.

Znak.com со ссылкой на ряд telegram-каналов сообщает, что нападавшим оказался 19-летний учащийся Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Данил Засорин. Предполагается, что он открыл стрельбу после того, как ему сделали замечание за курение в помещении. Согласно другой версии, перед нападением Засорина выгнали из аудитории за опоздание.

Напомним, 17 октября 2018 года стрельба произошла в политехническом колледже Керчи. 18-летний студент колледжа Владислав Росляков подорвал в помещении самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами, после чего начал стрелять по сверстникам и преподавателям. В результате действий Рослякова в колледже погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.

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