В Челябинске Минэкологии проводит проверки предприятий из-за метеоусловий

Министерство экологии Челябинска проводит проверки промышленных предприятий в связи с режимом неблагоприятных метеоусловий (НМУ), сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В проверке выполнения предприятиями предписаний по снижению объемов выбросов участвуют инспекторы Минэкологии и специалисты Росприроднадзора. Кроме того, замеры проводят передвижные лаборатории министерства экологии. В условиях режима НМУ первой степени по закону уменьшение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы должно составить 15–20% от установленной нормы.

«По области установилась безветренная погода, жалобы от населения начали активно поступать с пятницы. Жители указывают на дымку, запах гари и пыль, она особенно ощущается на выездах из Челябинска. Обращения преимущественно поступают из Металлургического и Ленинского районов, а также от жителей северо-западной части Челябинска», — говорит начальник управления экологического просвещения Минэкологии Виталий Безруков.

Отмечается, что ранее в Челябинском гидрометцентре заявляли, что режим НМУ будет действовать на территории Челябинской области с 10 по 14 ноября.