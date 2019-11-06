Следователь ФСБ мог изменить слова обвиняемого в протоколе "пензенского дела"

Показания фигуранта пензенского дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрия Пчелинцева на видео, показанном во время заседания Центрального окружного военного города Пенза, не совпадают с записанными в протоколе следователем УФСБ по Пензенской области Валерием Токаревым, сообщает портал «7х7».

Во время очной ставки представитель областного управления ФСБ допрашивает другого фигуранта дела Максима Иванкина, после чего просит Пчелинцева подтвердить или опровергнуть эти показания. Как сообщается, на записи видно, что допрашиваемый подтверждает их лишь частично, однако из составленного следователем протокола следует, что он сделал это полностью.

«Следователь в протоколе делает выводы за моего подзащитного и использует формулировки, которые он [Пчелинцев] не говорил. На этом видео видно, что он [следователь] пытается давать показания за Дмитрия Пчелинцева и меняет интонации, если ответы ему не нравятся — фактически угрожает. Вопросы защитников следователь Токарев тоже перефразировал в протоколе так, как ему нужно», — заявила на судебном заседании адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева.

Она также подчеркивает, что её подзащитный вовсе не использовал слов «сеть» и «акции прямого действия», а только следователь, который и приписал их в протокол.

«Он [Пчелинцев] говорил, что в случае наступления "часа "Ч" будет защищать родину, — в том числе конституционный строй, — а не свергать его. Он также говорил, что на его веку такого могло и не быть, много говорил о политической эволюции, а не революции. Но всего этого почему-то нет в протоколе», — продолжает Маркеева.

Ранее у другого фигуранта дела Виктора Филинкова, объявившего голодовку, якобы нашли признаки желтухи. Защитник Филинкова допускал, что в действительности может иметь место попытка ограничить ему доступ к подзащитному.