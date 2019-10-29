У продавцов животных похитили 450 тысяч рублей с помощью мобильного телефона

Жителю Кемеровской области, который похищал деньги, представляясь покупателем животных и птиц, дали четыре года колонии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, жертвами ранее судимого 36-летнего афериста оказались жители разных регионов, которые продавали породистых животных и птиц через сайт бесплатных объявлений.

Мошенник звонил по указанным в объявлениях номерам и сообщал, что готов приобрести животное в подарок родственникам. При этом он убеждал людей, что находится в другом городе, поэтому может расплатиться только безналичным способом.

Для получения денег жертва должна была подойти к банкомату и набрать продиктованную комбинацию цифр. Затем преступник подключал свой телефон к банковской карте продавца и с помощью услуги «мобильный банк» похищал средства со счета.

«В ходе следствия были собраны доказательства причастности фигуранта к совершению 10 мошенничеств. Общая сумма ущерба составила около 450 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

На допросах мужчина заявлял, что обладает «талантом» обманывать, которым пользуется для получения денег, отметили в пресс-службе.

Суд признал преступника виновным по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен будет возместить потерпевшим материальный ущерб.