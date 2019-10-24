Лефортовский суд арестовал гражданина по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы 14 октября назначил Алексею Валуеву меру пресечения в виде виде заключения под стражу на два месяца — до 12 декабря.

Как сообщает 24 октября агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко, мужчина является подозреваемым по делу о государственной измене.

Ввиду засекреченности материалов дела данные о нем не разглашаются. Как предполагает «Радио Свобода», Валуев был направлен в СИЗО «Лефортово», где, как утверждается, часто находятся подозреваемые по подобным статьям.