Кошка, пойманная в колонии Татарстана, оказалась наркокурьером

Сотрудники расположенной в Татарстане исправительной колонии №10 предотвратили попытку кошки доставить в учреждение ошейник, наполненный гашишем, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Кошка и изъятое у нее наркотическое вещество были переданы в полицию для проведения экспертизы. Это уже не первый подобный случай в ИК-10: в 2010 году предположительно другая кошка пыталась доставить в колонию героин для одного из заключенных.

Ранее под Тулой сотрудники СК не смогли провести следственный эксперимент по похожему случаю, так как «кот-наркокурьер» сбежал из живого уголка.