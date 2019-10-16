СК под Тулой не смог провести эксперимент из-за побега "кота-наркокурьера"

Проходивший в качестве вещдока по делу о доставке наркотиков в колонию под Тулой кот сбежал из живого уголка.

Как напоминает газета «Коммерсант», речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено июле 2018, когда полиция вычислила участников преступной схемы, пытавшихся организовать доставку наркотиков в колонию №6 в Тульской области с помощью кота.

Отмечается, что после этого кот был помещен на хранение в живой уголок в Новомосковске, откуда следователи планировали забрать животное для проведения следственного эксперимента. По данным газеты, с помощью эксперимента сотрудники СК хотели проверить, мог ли кот действительно пронести наркотики в колонию.

Однако приехавший в зооуголок в октябре 2019 года адвокат одного из фигурантов данного дела Дмитрий Сотников обнаружил, что животное сбежало из места содержания еще зимой. Сотников записал видео, на котором сотрудница живого уголка объяснила, что кота выпускали из клетки с разрешения следствия, потому что ему было холодно, однако однажды он испугался собак во дворе и сбежал.

Газета подчеркивает, что теперь СК лишился своего основного вещдока, который мог быть опознан некими секретными свидетелями. Кроме того, теперь следователи не смогут доказать, что кот мог беспрепятсвенно проходить на территорию ИК и доставлять туда запрещенные вещества.