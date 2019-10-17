Семье, пострадавшей при обрушении моста в новогоднюю ночь, выплатят 120 тысяч

Семья москвичей, пострадавших в результате обрушения пешеходного моста в ночь на 1 января, выиграла суд у парка Горького, сообщает ТАСС.

В качестве компенсации морального ущерба Замоскворецкий суд Москвы назначил выплаты каждому члену семьи по 40 тысяч рублей, в итоге сумма составит 120 тысяч.

Как отмечается, решение суда пока не вступило в действие, так как ответчик уже обжаловал его.

В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года в парке Горького из-за скопления большого количества людей обрушился мост, в результате чего пострадало 13 человек, с травмами обратились к врачам девятеро. Как уточняет «Дождь», некоторых из них госпитализировали.