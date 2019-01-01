Состояние пострадавших при обрушении моста в парке Горького удовлетворительное

В администрации парка Горького сообщили, что пострадавшим при обрушении моста ночью 1 января оказана медицинская помощь.

Деревянный пешеходный мост над катком в московском парке Горького обрушился в новогоднюю ночь. По данным, которые приводит ТАСС, пострадали 13 человек, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Работу катка планируется возобновить 2 января. Городские власти пообещали разобраться в причинах произошедшего: «Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся», — написал в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.