Пожарные прибыли к зданию МИДа через четыре минуты после сигнала о задымлении

В здании Министерства иностранных дел России в центре Москвы произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

Сообщение о задымлении в высотном здании российского внешнеполитического ведомства на Смоленской-Сенной площади поступило 5 октября в 22:19, передает ТАСС. Пожарные прибыли на место происшествия в течение четырех минут после вызова.

В ходе проверки помещений было установлено, что причиной задымления стало короткое замыкание. Возгорания обнаружено не было.

В результате инцидента никто не пострадал.

МИД на своих страницах в Facebook и Twitter поблагодарил сотрудников МЧС за оперативность.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Тольятти четыре человека погибли при пожаре, возникшем, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки.