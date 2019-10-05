При пожаре в частном доме в Тольятти погибли четверо

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Центральном районе Тольятти в ночь на 5 октября.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области, сигнал о возгорании в одноэтажном жилом доме поступил в 00:37 по местному времени (23:37 по Москве).

Площадь возгорания составила 40 кв. м. В 01:52 (00:52 по Москве) огонь был потушен. Жертвами пожара страли четыре человека. Уточняется, что детей среди них нет.

Предварительная причина инцидента – короткое замыкание электропроводки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Новокузнецке произошел пожар, унесший жизни троих человек.