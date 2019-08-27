В "кузбасской Чемодановке" впервые применили СОБР?

Русско-цыганский конфликт в кузбасском селе Подгорное напомнил недавние события в Чемодановке.

Те же рассказы о приставании к русским девушкам, та же массовая драка с поножовщиной, те же угрозы жечь дома чужаков. Однако на этот раз власть отреагировала куда жестче.

В конце прошлой недели в Подгорном между русскими и цыганами построили стену. Но не из стройматериала, а из элитных бойцов-правоохранителей, которые выстроились в шеренгу, чтобы помешать русской части разгневанных селян устроить самосуд.

Через щиты бойцов двум сторонам оставалось только переругиваться. В основном по старинке: русские оказались виноваты в ксенофобии, цыгане – в торговле наркотиками и беззаконии.

Однако судя по судебным сводкам, обычно в Подгорном тихо. Примерно из 150 дел, заведенных здесь за последние 4 года, ни одного по 228-й наркотической статье. Большинство – за гулянье на людях в нетрезвом виде.

Вот и в этот раз, по словам очевидцев, драка началась из-за пьяного скандала – русская девушка чересчур шумно вела себя на дискотеке, это кому-то не понравилось.

Ситуация похожа на ту, что произошла в начале лета в Чемодановке, но лишь отчасти. В Подгорном труба пониже, дым пожиже – в самом селе проживают не 7 тысяч жителей, а всего 1 тысяча, в драке участвовали не сотни, а 20 человек, никто не умер, и даже не перекрывали федеральную трассу.

Тем не менее на экстренный вызов, отправленный, кстати, с цыганской стороны, примчались не только ОМОН и Росгвардия, но и СОБР.

Этот спецотряд бросают в антитеррористические операции. Щиты, которые «черные человечки» использовали в Подгорном – самое нелетальное оружие из их – огнестрельного в основном – арсенала. Против безоружной толпы СОБР становится нечасто. В Чемодановке корреспондент «Собеседника», кстати, этот отряд не видел. В начале лета выход многотысячного села на трассу «Урал», видимо, произвел на власть серьезное впечатление. На этот раз сработали намного СОБРаннее.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №32-2019 под заголовком «Цыгане и власть сработали СОБРаннее».