ОМОН следит за ситуацией в селе на Кузбассе после пьяной поножовщины с цыганами

Массовая драка с участием 20 человек, в том числе бывших заключенных и цыган, произошла в селе Подгорное на Кузбассе.

Как передает «Интерфакс», инцидент, в результате которого двое мужчин получили ножевые ранения, произошел в Подгорном накануне, 21 августа.

Отмечается, что участниками массовой пьяной драки стали порядка 20 человек, среди которых несколько цыган и бывших заключенных.

В настоящее время один из цыган, нанесший ножевые ранения двоим своим оппонентам, задержан. В село был введен ОМОН и представители других силовых ведомств для контроля за ситуацией.

В приемной главы поселения Подгорное сообщили, что в четверг будет организовано собрание местных жителей — пройдет народный сход.

Напомним, в июне текущего года массовая драка с участием цыган, в результате которой нескольким цыганским семьям пришлось покинуть свои дома, произошла в селе Чемодановка Пензенской области.