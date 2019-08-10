Мониторинг опроверг сообщения о росте радиационного фона в Северодвинске

По информации с сайта Единой госмониторинга радиационной обстановки (ЕГАСМРО), радиационный фон в Северодвинске остается в норме.

На это обращает внимание Лента.ру. Ранее администрация города обнародовала сведения о повышении радиационного фона, но затем отозвала свое сообщение, так как «ситуацией занимается Министерство обороны», напоминает РБК.

Авария при испытаниях реактивного двигателя произошла 8 августа, первоначально со ссылкой на Минобороны сообщалось о двух погибших, позднее Росатом признал гибель пятерых своих сотрудников.

О конкретном месте сначала ЧП не сообщалось, затем появилась информация о происшестивии на полигоне в окрестностях поселка Нёнокса, это 40 км от Северодвинска.

Также закрыт участок акватории в Двинской губе — как предполагают комментаторы, из-за риска попадания в воду ракетного топлива (гептила).