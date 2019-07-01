В двух городах и восьми районах Иркутской области запретили продажу алкоголя

Власти Иркутской области полностью запретили розничную продажу алкоголя в зоне паводка.

Соответствующее изменение внесено в указ губернатора о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе, передает «Интерфакс».

Запрет вводится в двух городах и восьми районах, попавших в зону затопления из-за дождевого паводка на левых притоках реки Ангары. С 1 июля продажа алкоголя запрещена в городских округах Тулун и Зима, а также в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Куйтунском, Зиминском, Черемховском и Усть-Илимском районах Иркутской области.

Ранее Sobesednik.ru писал, что вирусологи проверят эпидемиологическую обстановку в Иркутской области после затопления кладбищ из-за паводка.