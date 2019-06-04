Лаборатория МЧС не нашла на месте пожара в Красноярске превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Как сообщает «Коммерсант», сообщение о возгорании на красноярском складе с горюче-смазочными материалами поступило к спасателям в 2:32 по местному времени.

Отмечается, что огнем была охвачена площадь склада размером в 1 тысячу квадратных метров, однако уже к 4:00 утра пожар был локализован.

По данным издания, в тушении принимали участие 39 человек личного состава и 12 единиц техники. Жертв и пострадавших в результате возгорания удалось избежать.

Выездная лаборатория МЧС не обнаружила на месте происшествия превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Напомним, 1 июня в Дзержинске произошла серия взрывов на заводе «Кристалл», в результате чего за помощью к медикам обратились 116 человек, среди которых работники предприятия и местные жители.