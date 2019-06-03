Число пострадавших в результате взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 89 жителей Дзержинска в Нижегородской области обратились в медицинские учреждения за помощью после взрывов и пожара на местном заводе «Кристалл», которые произошли в минувшую субботу, 1 июня. Уточнялось, что большинство пострадавших являются сотрудниками предприятия.

Как передает РИА «Новости», к утру понедельника, 3 июня, стало известно, что число пострадавших в результате происшествия в Дзержинске выросло до 116 человек. При этом среди тех, кто обратился ко врачам после взрывов, оказался один ребенок.

По словам представителя экстренных служб региона, в настоящее время в больницах остаются 17 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.