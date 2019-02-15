Экстренные службы проверяют офис телеканала "Звезда" из-за звонка о бомбе

Сотрудников телеканала «Звезда» эвакуируют из офиса в Москве после анонимного сообщения о минировании.

Напомним, в четверг, 14 февраля, столичным экстренным службам поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах в СИЗО «Медведь» и «Водник», а также на Ярославском и Киевском вокзалах.

Как передает «Интерфакс», утром 15 февраля аналогичный сигнал поступил в редакцию телеканала «Звезда».

Отмечается, что сотрудники телеканала были эвакуированы и столичного офиса. В настоящее время здание проверяют правоохранительные органы и кинологи.