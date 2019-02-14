Анонимы сообщили о бомбах в двух СИЗО и двух вокзалах в Москве

Столичные экстренные службы проверяют СИЗО «Медведь» и «Водник», а также Ярославский и Киевский вокзалы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в четверг, 14 февраля, в столичные экстренные службы поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в нескольких столичных учреждениях.

Уточняется, что речь идет о СИЗО «Медведь» и «Водник», а также о Ярославском и Киевском вокзалах. В настоящее время вокзалы эвакуированы, в перечисленных заведениях проводится проверка.

Напомним, 5 февраля по Москве и области прокатилась волна сообщений о минировании зданий. Среди объектов, о которых сообщали неизвестные, больше всего оказалось образовательных учреждений и торговых центров. Всего в ходе проверок из столичных заведений были эвакуированы порядка 165 тысяч человек.