Подозреваемый в убийстве попутчицы на BlaBlaCar помещен под стражу

Мужчина, признавшийся в убийстве Ирины Ахматовой с целью ограбления, будет находиться под арестом до 27 февраля.

Ранее Sobesednik.ru сообщал об исчезновении жительницы Москвы Ирины Ахматовой, взявшей в свою машину попутчика через сервис BlaBlaCar. Утром 31 декабря стало известно о задержании подозреваемого по делу об убийстве девушки. Позднее мужчина признал свою вину в убийстве с целью ограбления.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что подозреваемый уже заключен под стражу до 27 февраля: «По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается».

RT сообщает, что по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина расследование дела передано в центральный аппарат ведомства.