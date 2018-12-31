Что известно о подозреваемом в убийстве "попутчицы на BlaBlaCar"

Sobesednik.ru сообщал об исчезновении жительницы Москвы Ирины Ахматовой, взявшей в свою машину попутчика через сервис BlaBlaCar. Сервис поиска попутчиков тогда передал правоохранительным органам всю имеющуюся у него информацию.

Утром 31 декабря стало известно о задержании подозреваемого по делу об убийстве девушки. Позднее мужчина признал свою вину в убийстве с целью ограбления и был арестован на два месяца по решению суда.

Данные о личности задержанного разнятся. По информации телеканала «360», он находился в розыске после побега из психиатрической больницы.

Между тем «Московский комсомолец» сообщает, что задержанный Виталий Чикирев в прошлом служил в горячих точках, где из-за скрытности и привычки к конспирации получил кличку Чекист, а также уже был несколько раз судим за преступления сексуального характера и даже обвинялся в убийстве. Кроме того, по данным «МК», мужчина является членом организации «Боевое братство».

Отметим также, что, по сообщениям СМИ, подозреваемый в убийстве Ахматовой житель подмосковного Серпухова был задержан в городе Гороховец Владимирской области.

Между тем Ахматова перестала выходить на связь по дороге из Москвы в Тулу, а ее автомобиль был обнаружен через полтора дня после ее пропажи на парковке торгового центра в Дзержинском районе Ярославля, причем машина, судя по ее внешнему виду, побывала на автомойке.