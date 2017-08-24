Пьяный мужчина избил полицейского в квартире в центре Валдая

31-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, избил сотрудника полиции на Валдае.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в валдайской деревне Ящерово рядом с резиденцией президента РФ Владимира Путина вырубают деревья и зачищают лес.

Как сообщает агентство Nation News, вечером 6 августа в одной из квартир жилого дома в райцентре Валдай Новгородской области мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил сотрудника полиции.

Отмечается, что инцидент произошел на глазах других людей, которые находились в помещении.

Обстоятельства произошедшего выясняются.