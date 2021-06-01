Доступная реабилитация детей с ДЦП: Псковский центр Добрея нуждается в помощи

По случаю Дня защиты детей псковский центр доступной реабилитации Добрея обращается за помощью.

Добрея – это объединение родителей детей с особенностями развития, которое организовало систему доступной абилитации и реабилитации. Открывшись в январе 2020 года силами родителей, центр разработал систему конкретной помощи и поддержки. В нем работают лучшие специалисты из Пскова и других регионов, проходит постоянное повышение квалификации действующих. В центре постоянно наблюдаются порядка 180 ребят.

Психология, функциональная диагностика, логопедия – все это под одной крышей и требует серьезных вложений, не всегда покрываемых силами и средствами родителей. Существенную помощь здесь может оказать участие неравнодушных людей. Оформив регулярную подписку на минимальную сумму, вы обеспечиваете постоянную и доступную помощь ребятам, каждый день жизни которых своеобразный вызов.

Оформление происходит единоразово и занимает не более двух минут, списание идет автоматически, а помощь неоценима.

Помочь «Добрее» можно, пройдя по ссылке.