Перезапуск благотворительного проекта Константина Хабенского "Поколение Маугли"

Театральный проект Константина Хабенского «Поколение Маугли» будет перезапущен на сцене легендарного ДК им.Горбунова. Идея реализуется совместно с Детским музыкальным театром юного актера и театральной компанией Moscow Show. Вырученные средства идут на помощь подопечным Фонда Хабенского — детям с опухолями мозга. В спектакле примут участие Полина Гагарина, Тимур Родригес и Константин Хабенский.

«Мы попытались собрать новую версию спектакля «Поколение Маугли» — более взрослую и интересную. Это будет яркий музыкальный, драматический и танцевальный спектакль, когда на сцене одновременно находятся 120 пацанов и девчонок и 5 взрослых актеров. «Поколение Маугли» — история про те основы, которые никуда никогда не уйдут: любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. Они были до интернета, и они останутся после того, как интернета не станет, и мы с вами останемся один на один друг с другом. Я очень надеюсь, что этот спектакль будет жить не один сезон и будет пользоваться зрительским интересом», — говорит Константин Хабенский.

Театральный проект «Поколение Маугли» реализуется с 2014 года. Музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. За время существования спектакля в нем были задействованы Диана Арбенина, Алексей Кортнев, Екатерина Гусева, Тимур Родригес — но большинство ролей традиционно исполняют дети и подростки.

С 2014 по 2016 годы проект собрал больше 15 миллионов рублей, которые помогли оплатить лечение более 40 детей с опухолями мозга. Последний спектакль «Поколение Маугли» прошел 1 октября 2016 года в Кремлевском Дворце.