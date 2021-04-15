Режиссер анимационного кино Жанна Бекмамбетова представит свой новый проект "Сын"

Премьера состоится 26 апреля – в день открытия Всероссийского Съезда пациентов с нарушениями иммунитета.

Фильм «Сын» рассказывает, как прикованный к инвалидной коляске мальчик Анвар и застрявший в песках далекой планеты марсоход чудесным образом дали возможность друг другу вернуться к жизни. Другая жизнь, жизнь людей с ограниченными возможностями, становится все более популярной в разных видах искусства.

Жанна Бекмамбетова, режиссер фильма «Сын»: «Анимация своим языком рассказывает о проблемах тех, у кого судьба складывается не так гладко и счастливо, как у большинства. Мы хотим с помощью нашего фильма вселить надежду и веру в свои возможности людям, которым трудно или одиноко».

Проект «Сын» не случайно будет представлен «в первом приближении» на конгрессе, который организует фонд «Подсолнух». Его участники – дети и взрослые, страдающие различными нарушениями иммунитета – часто сталкиваются с ограничениями в социальной жизни из-за своего физического состояния. Режиссер расскажет об особенностях производства анимационного кино, о том, как создаются визуальные образы героев. «Сын» выполняется в рукотворном, «кукольном» стиле. Оригинальную музыку для 20-минутного фильма пишет композитор Юрий Потеенко.

Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда «Подсолнух», руководитель проекта «Сын»: «Надеемся, что наш фильм будет понятен и близок подопечным «Подсолнуха». И поддержит их позитивный настрой на преодоление трудностей, достижение целей, которые они наметили».

Презентацию фильма «Сын», а также демонстрацию режиссерского дебюта Жанны Бекмамбетовой «Чик чирик»б(лауреата 38 наград международных фестивалей) можно будет увидеть 26 апреля, подключившись к трансляции по ссылке.